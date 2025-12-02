Zum Hauptinhalt springen

Serie „Toxic Tom“Ein Giftzwerg wächst über sich hinaus

Lesezeit: 3 Min.

Ernsthaft jetzt? Tom (Anders Baasmo Christiansen) bei seiner unfreiwilligen Verwandlung in „Berit“.
Ernsthaft jetzt? Tom (Anders Baasmo Christiansen) bei seiner unfreiwilligen Verwandlung in „Berit“. (Foto: Lukas äalna/ZDF)

In der ZDF-Serie „Toxic Tom“  lernt ein Incel-Troll dazu, als er eine Weile als Frau durchs Leben gehen muss. Klingt bemüht, ist aber überraschend liebevoll.

Von Susan Vahabzadeh

Bosheit schützt vor Schaden nicht. Tom (Anders Baasmo) ist ein frauenhassender Troll, er wähnt sich in einer Feministinnen-Autokratie. Weil das aber in Norwegen (und anderswo) einsam macht, hat er im Netz eine litauische Braut aufgetan, die seine Unterwerfungsforderungen mit so viel Gleichmut hinnimmt, dass ein vernünftiger Mensch hellhörig werden würde.

