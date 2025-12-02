Bosheit schützt vor Schaden nicht. Tom (Anders Baasmo) ist ein frauenhassender Troll, er wähnt sich in einer Feministinnen-Autokratie. Weil das aber in Norwegen (und anderswo) einsam macht, hat er im Netz eine litauische Braut aufgetan, die seine Unterwerfungsforderungen mit so viel Gleichmut hinnimmt, dass ein vernünftiger Mensch hellhörig werden würde.
Serie „Toxic Tom“Ein Giftzwerg wächst über sich hinaus
Lesezeit: 3 Min.
In der ZDF-Serie „Toxic Tom“ lernt ein Incel-Troll dazu, als er eine Weile als Frau durchs Leben gehen muss. Klingt bemüht, ist aber überraschend liebevoll.
Von Susan Vahabzadeh
Serie:Die traurigste Frau der Welt
Der „Breaking Bad“-Schöpfer Vince Gilligan stellt in „Pluribus“ auf Apple TV+ den Wert des Glücks infrage. Das ist existenziell – und so großartig wie die Hauptdarstellerin Rhea Seehorn.
Lesen Sie mehr zum Thema