Bosheit schützt vor Schaden nicht. Tom (Anders Baasmo) ist ein frauenhassender Troll, er wähnt sich in einer Feministinnen-Autokratie. Weil das aber in Norwegen (und anderswo) einsam macht, hat er im Netz eine litauische Braut aufgetan, die seine Unterwerfungsforderungen mit so viel Gleichmut hinnimmt, dass ein vernünftiger Mensch hellhörig werden würde.