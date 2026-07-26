Wie kann man eine Tour de France kommentieren, in der Tadej Pogačar alles dominiert und Doping unweigerlich zum Thema wird? ARD und Eurosport zeigen: indem man nicht nur auf die Gewinner schaut.

Schon nach der Pyrenäen-Etappe in der ersten von drei Wochen der Tour de France ließ sich Eurosport-Experte Robert Bengsch zu der Äußerung hinreißen, die Tour sei entschieden – der Slowene Tadej Pogačar gewann den Abschnitt souverän. So mancher Radsportfan hielt kurz die Luft an: Wie konnte dieser Mann, der mit seiner faszinierenden Liebe zum Detail jede taktische Situation der Mannschaftssportart Radfahren analysiert, laut aussprechen, was viele nicht hören wollten – und doch selbst dachten?