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TV-Kritik zur Tour de FranceEs gibt so viel zu erzählen

Lesezeit: 3 Min.

Da lief es noch: Der deutsche Florian Lipowitz bei der 16. Etappe der Tour de France 2026.
Da lief es noch: Der deutsche Florian Lipowitz bei der 16. Etappe der Tour de France 2026. Anne-Christine Poujoulat/AFP/dpa

Wie kann man eine Tour de France kommentieren, in der Tadej Pogačar alles dominiert und Doping unweigerlich zum Thema wird? ARD und Eurosport zeigen: indem man nicht nur auf die Gewinner schaut.

Von Martin Anetzberger

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Schon nach der Pyrenäen-Etappe in der ersten von drei Wochen der Tour de France ließ sich Eurosport-Experte Robert Bengsch zu der Äußerung hinreißen, die Tour sei entschieden – der Slowene Tadej Pogačar gewann den Abschnitt souverän. So mancher Radsportfan hielt kurz die Luft an: Wie konnte dieser Mann, der mit seiner faszinierenden Liebe zum Detail jede taktische Situation der Mannschaftssportart Radfahren analysiert, laut aussprechen, was viele nicht hören wollten – und doch selbst dachten?

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Von Korbinian Eisenberger

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