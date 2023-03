Zölibat und Orgasmusmalerei: In einer Reality-Show sollen Singles therapiert werden. Wie sehenswert ist das deutsche "Too Hot to Handle"?

Von Clara Meyer

Fans des Realityfernsehens hatten es in diesem Winter nicht leicht. Ungewöhnlich lange mussten sie auf den Beginn des seit mittlerweile 13 Staffeln etablierten Der Bachelor warten, nun werden sie jedoch doppelt belohnt. Zum etablierten RTL-Format läuft Too Hot To Handle - Germany an. Zwölf Singles aus Deutschland und Österreich fliegen nach Mexiko, angeblich, um bei einer neuen Sendung mit dem Namen "Tropical Desire" mitzumachen, in der es primär um Sex gehen soll. Nach 24 Stunden des Balztanzes erfahren die Kandidaten, dass sie in Wirklichkeit bei Too Hot to Handle sind: "Kein Küssen, kein Petting, keine Selbstbefriedigung und ganz sicher kein Sex", so lauten die Regeln.