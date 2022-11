Von Claudia Tieschky

Der Zeitpunkt, zu dem Tom Buhrow am Mittwochabend seine Privatmann-Rede im feinen Hamburger Übersee-Club gehalten hat, ist in vielerlei Hinsicht interessant. Zum Beispiel deshalb, weil Buhrow inzwischen seit neun Jahren im Amt ist, aber erst jetzt - sozusagen nach Feierabend, jedenfalls ausdrücklich nicht als WDR-Intendant gesprochen - den Schwung zur großen Reform findet. Interessant ist der Zeitpunkt der Rede auch, weil am selben Tag der bereits beschlossene neue Medienstaatsvertrag formal unterzeichnet wurde, der den Sendern mehr Flexibilität gibt - und auch Möglichkeiten, Programme wegzulassen. Doch das, was Buhrow als Mann für Übersee vorschlägt, geht weit darüber hinaus: Buhrow will Radiowellen einstellen, nur noch eine einzige gemeinsame öffentlich-rechtliche Mediathek, einen Runden Tisch für radikale Reformen. Und er schließt, etwas übergriffig, auch das viel besser aufgestellte ZDF mit ein, wenn er die Existenz zweier öffentlich-rechtlicher Sender offen in Frage stellt.