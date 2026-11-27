Das Klapphandy vibriert, auf Viva laufen Musikvideos in Dauerschleife und die Bravo stapelt sich in Teenie-Zimmern. Aus den frühen Nullerjahren ist Tokio Hotel , die vierköpfige Band um die Zwillinge Tom und Bill Kaulitz , nicht wegzudenken. Mit ihrem schrägen Emo-Rock verwandelten die Jungs aus dem Magdeburger Umland ganze Hallen in ein Kreischkonzert.

Bis auf ein paar Jahre zwischendurch, wo man die Brüder kurz vergessen hatte, stehen Tom und Bill Kaulitz heute wieder im Kreuzfeuer der medialen Berichterstattung. Von den einen vergöttert, von den anderen verspottet als schrille, talentlose Vögel. Nun sollen sie nicht weniger als die Hoffnungsträger des deutschen Fernsehens sein, wenn sie als Moderatoren am fünften Dezember unter anderem die Hollywoodstars Dwayne Johnson und Kevin Hart auf das Sofa bei „Wetten, dass..?“ führen werden.

Wie der Durchbruch den Brüdern die Deutungshoheit raubte

Zum richtigen Zeitpunkt widmet die ARD der steilen Karriere des Zwillingspaars nun einen eigenen Podcast: „Die Kaulitz Story“. Über sechs Episoden hinweg führt Pop-Moderatorin Mirella Precek im Plauderton durch 25 Jahre Kaulitz-Geschichte. In atmosphärisch dichten, stellenweise etwas pathetisch geratenen Szenen rekonstruiert der Podcast die Biografie der extravaganten Brüder. Untermalt von Nena, Britney Spears und dem permanenten Klicken der Paparazzi-Kameras arbeiten die Episoden aber vor allem kritisch auf, was es bedeutete, in den Nullerjahren im Zentrum der Öffentlichkeit zu stehen.

Kaulitz-Brüder im ZDF : Top, die Wette gilt „Tokio Hotel“, Netflix, ZDF? Bill und Tom Kaulitz soll offenbar eine der noch immer höchsten Ehren des deutschen Fernsehens zuteilwerden: „Wetten, dass..?“ zu moderieren. Warum diese Liaison gar nicht so überraschend wäre. Von Carolin Gasteiger und Ann-Marlen Hoolt ...

Immer wieder hört man Statements von Musikjournalisten, Fans und ehemaligen Hatern, ebenso wie prominente Stimmen aus der Medienbranche, darunter Ex-Bravo-Chefredakteur Alex Gernandt. Sie alle sind Teil einer Erfolgsmaschinerie, die aus Provinzkids Popstars machte. Was sicher auch praktisch für das eigene Geschäft war.

Anders als in ihrem eigenen Podcast „Kaulitz Hills“ kommen Bill und Tom hier nicht selbst, sondern in Ausschnitten aus archivierten Interviews zu Wort: „Wir haben nur rumgefummelt und geraucht“, hört man sie etwa ihre Jugend beschreiben. Insofern ist „Die Kaulitz Story“ in seinen originellsten Momenten auch eine Medienkritik: Wie der Durchbruch den Brüdern die eigene Deutungshoheit raubte, wird insbesondere über die Geschichte von Bill Kaulitz erklärt, dessen Queerness zur Zielscheibe wurde. Mit solchen „Reality Checks“, wie es im Podcast heißt, beleuchtet „Die Kaulitz Story“ plastisch die Schattenseiten einer Dekade, die zwar Glanz und Glamour hervorbrachte, aber nicht ohne ihren Preis.

Die Kaulitz Story, sechs Folgen, ARD Sounds.