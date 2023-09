Die Rechtssprechung im Sirius-Fall wurde berühmt - doch was geschah damals wirlich?

Vor 40 Jahren starben rund um einen gewissen Fred G. reihenweise Frauen. Eine ARD-Recherche gräbt in einer Doku-Serie und in einem Podcast nach der Wahrheit hinter einem bizarren Rechtsfall.

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Wer Jura studiert, bekommt es rasch mit "Fällen" zu tun, das sind kleine Trainingseinheiten für künftige Rechtsanwender. Unter Juristen berühmt wurde der Sirius-Fall. Ein junger Mann mit einem außergewöhnlichen Talent für Manipulation und Suggestion redet einer Frau - Heidrun - ein, er stamme vom Planeten Sirius und könne ihr zu einem besseren Leben in anderen Welten verhelfen. Sie müsse nur ihren Unfalltod herbeiführen, mit Fön und Badewanne. Und natürlich zuvor eine Lebensversicherung zu seinen Gunsten abschießen. Folgsam wirft die Frau den Fön in die Wanne, in der sie sitzt - aber der tödliche Stromschlag bleibt aus, ein Erdungsfehler. Das juristisch innovative Landgericht Baden-Baden entscheidet: Das war versuchter Mord - weil die manipulierte Frau als Werkzeug gegen sich selbst verwendet wurde. Es verhängt sieben Jahre Haft.