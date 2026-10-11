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DebatteNicht die Öffentlichkeit ist der Skandal

Lesezeit: 4 Min.

Im November 2009 tötete der Militärpsychiater Nidal Malik Hasan in Texas 13 Menschen. Pressekonferenz vor dem Militärstützpunkt Fort Hood.
Im November 2009 tötete der Militärpsychiater Nidal Malik Hasan in Texas 13 Menschen. Pressekonferenz vor dem Militärstützpunkt Fort Hood.
Foto: Joe Raedle/AFP

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Am 5. November 2009, gegen halb zwei Uhr nachmittags auf dem Militärstützpunkt Fort Hood in Texas, stürmte der Militärpsychiater Nidal Malik Hasan in ein Großraumbüro, sprang auf einen Tisch, rief „Allahu Akbar“ und feuerte mindestens hundert Schüsse aus seiner Pistole ab. 13 Menschen starben, 42 wurden verletzt, dann streckten vier Schüsse der Polizei den Täter nieder. Hasan überlebte; er ist seither gelähmt.

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