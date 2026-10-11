Der amerikanische Verteidigungsminister will die Hinrichtung eines Mörders per Livestream übertragen lassen. Das Entsetzen ist groß und verständlich, aber sind klandestine Hinrichtungen besser?

Am 5. November 2009, gegen halb zwei Uhr nachmittags auf dem Militärstützpunkt Fort Hood in Texas, stürmte der Militärpsychiater Nidal Malik Hasan in ein Großraumbüro, sprang auf einen Tisch, rief „Allahu Akbar“ und feuerte mindestens hundert Schüsse aus seiner Pistole ab. 13 Menschen starben, 42 wurden verletzt, dann streckten vier Schüsse der Polizei den Täter nieder. Hasan überlebte; er ist seither gelähmt.