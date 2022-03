Wer wissen möchte, wie weit Menschen in der Liebe gehen, lernt: viel zu weit. Sarma Melngailis in "Bad Vegan".

Der eine betrügt Frauen um Unsummen, die andere schleicht sich in die High Society - und wir schauen genussvoll zu. Warum Hochstapler-Serien gerade so erfolgreich sind.

Von Aurelie von Blazekovic

Wir glauben, was wir glauben möchten. Putins Drohungen, das konnte man bis Februar reinen Herzens hoffen - bloßes Säbelrasseln. Und den Höhepunkt der Pandemie, den haben wir jetzt bestimmt bald überschritten. Ist das eine Zigarettenschachtel in der Jackentasche der Teenager-Tochter? Wahrscheinlich aus Versehen hineingerutscht. In den Sozialwissenschaften nennt man die sehr menschliche Neigung, Informationen so auszuwählen und zu interpretieren, dass sie zu den eigenen Erwartungen passen, Confirmation Bias. Und wo sind unsere Erwartungen höher, wo ist unsere Bereitschaft zu glauben stärker als in der Liebe? Und wo unsere Verletzbarkeit?