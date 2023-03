Von Willi Winkler

Als der langjährige Chefredakteur starb, überschrieb sein Magazin den Nachruf selbstverständlich mit "Ende einer Pilgerreise". Noch einmal durfte er sein Grundgesetz verkünden: "In diesem Kampf um die Freiheit befehlige ich als Journalist an der vordersten Front einen kleinen Abschnitt im Schützengraben." Für Henry Luce, der das Nachrichtenmagazin Time vor genau hundert Jahren zusammen mit seinem Studienfreund Briton Hadden gründete, war Zeitungmachen eine zu ernste Aufgabe, als dass er sie anderen hätte überlassen können. Der 1898 in China geborene Sohn eines amerikanischen Missionars kam erst mit fünfzehn in die USA, wo er nach bescheidenen Anfängen zum mächtigsten Verleger des 20. Jahrhunderts aufstieg. Bei seinem Tod 1967 gebot Luce mit seinen Magazinen über eine Gesamtauflage von 14 Millionen.