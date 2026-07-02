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StreamingDopamin ohne Gedöns

Lesezeit: 5 Min.

In „Between the Beats“ verlieben sich Sara und Daniel, einigen Widerständen zum Trotz.
In „Between the Beats“ verlieben sich Sara und Daniel, einigen Widerständen zum Trotz. Radio Bremen/SR/Etritane Emini

Serien im Hoch- und Kurzformat: Mit „Between the Beats“ probiert sich nun auch die ARD am Trendformat Micro-Drama. Über ein schnörkelloses Genre, das genau deshalb unverschämten Erfolg hat.

Von Marie Gundlach

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Wer heute Videos für das Internet produziert, tut das hochkant. Influencer-Content, Erklärvideos, Meinungsblogger, Videopodcasts – das alles gibt es längst auf Tiktok oder Instagram. Was bisher in diesem Format eher selten war: fiktionale Serien. „Game of Thrones“ und „Breaking Bad“ brauchen den großen Fernsehbildschirm, die langen Folgen – oder?

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