Serien im Hoch- und Kurzformat: Mit „Between the Beats“ probiert sich nun auch die ARD am Trendformat Micro-Drama. Über ein schnörkelloses Genre, das genau deshalb unverschämten Erfolg hat.

Wer heute Videos für das Internet produziert, tut das hochkant. Influencer-Content, Erklärvideos, Meinungsblogger, Videopodcasts – das alles gibt es längst auf Tiktok oder Instagram. Was bisher in diesem Format eher selten war: fiktionale Serien. „Game of Thrones“ und „Breaking Bad“ brauchen den großen Fernsehbildschirm, die langen Folgen – oder?