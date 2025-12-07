Wenn einer, der immer da war, seinen Abschied ankündigt, ist das ein bewegender Moment - zumal wenn dieser Wegbegleiter schwer angeschlagen ist. Dann schauen alle hin, beim letzten Auftritt. Wie wird er sich halten? Diese Frage kann von jemandem gestellt werden, der einen morbiden Kitzel in sich aufsteigen fühlt - aber genau so von jemandem, der ehrlich mitempfindet. Neugier und Besorgnis wohnen manchmal im selben Haus.
Thomas GottschalkDer unprätentiöse Abschied einer Legende
Mit einem letzten Auftritt auf der heiligen Samstagabend-Bühne verabschiedet sich Thomas Gottschalk aus dem deutschen Fernsehen. Es ist ein gelungenes Adieu - auch weil sich der Entertainer und die anderen Studiogäste zu viel Melancholie verkneifen.
Von Holger Gertz
Thomas Gottschalk:Der Krebs geht von den Zellen der Blutgefäße aus
Thomas Gottschalk ist schwer erkrankt – und macht die Diagnose öffentlich. Was über die seltene Krebsform bekannt ist und wie Opiate wirken können.
