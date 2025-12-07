Wenn einer, der immer da war, seinen Abschied ankündigt, ist das ein bewegender Moment – zumal wenn dieser Wegbegleiter schwer angeschlagen ist. Dann schauen alle hin, beim letzten Auftritt. Wie wird er sich halten? Diese Frage kann von jemandem gestellt werden, der einen morbiden Kitzel in sich aufsteigen fühlt – aber genau so von jemandem, der ehrlich mitempfindet. Neugier und Besorgnis wohnen manchmal im selben Haus.