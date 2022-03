Von Claudia Tieschky

An dem Junitag im Jahr 2011, an dem Thomas Bellut in einem Tagungshotel am Potsdamer Platz ohne Gegenkandidat zum Intendanten gewählt wurde, konnte man etwas besichtigen, das sich selten so deutlich zeigt: Macht. Berlin ist neu gebaut, aber in diesen Räumen hängt ein Odeur der alten Bundesrepublik. Die Macht tagt hinter holzgetäfelten Türen unter Ausschluss der Öffentlichkeit an langen Tischreihen - der Fernsehrat mit seinem üppig entsandten Politik-Personal. Und die Macht antichambriert auch vor den getäfelten Türen - die Führungskräfte des ZDF: fast nur Männer in Anzügen.