Für viele Amerikaner ist Luigi Mangione ein Held. Weil er – davon ist auszugehen – einen Menschen erschossen hat: Brian Thompson, den CEO des weltgrößten Krankenversicherungs-Konzerns United Healthcare. Der Prozess gegen Mangione läuft noch, deshalb gilt die Unschuldsvermutung. Jedoch erscheinen die Beweise eindeutig, er hat die Tat auch gestanden. Die drei Kugeln, die Thompson am 4. Dezember 2024 in New York getötet haben, sind jeweils mit einem Wort beschriftet: deny – delay – depose. Bestreiten, verzögern, abschütteln. Damit wird die Taktik der Krankenversicherungen angeprangert, Zahlungen so gut es geht zu vermeiden. Gewinnmaximierung statt Versichertenschutz. Unter Thompsons Leitung war United Healthcare darin besonders gut.
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Luigi Mangione wird in den USA gefeiert, weil er den CEO einer Krankenversicherung erschossen haben soll. Der Journalist Khesrau Behroz erzählt von dieser mörderischen Stimmung in einem Podcast.
Von Stefan Fischer
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