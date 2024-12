Thilo Mischke bei „ttt“:Unterkomplex?

Von Vera Schroeder

Die ARD hat einen neuen Moderator für ihre wöchentliche Kultursendung ttt – titel, thesen, temperamente angekündigt. Nach knapp zwei Jahrzehnten in dieser Rolle soll Max Moor von Thilo Mischke beerbt werden, Co-Moderatorin Siham El-Maimouni bleibt der Sendung erhalten. Seit der Verkündung wird jedoch Kritik um die Mischke-Personalie laut und lauter. Denn der 1981 geborene Journalist, in den vergangenen Jahren vor allem als Reporter für die Sendung Uncovered bei Pro Sieben unterwegs, hat 2010 das Buch „In 80 Frauen um die Welt“ veröffentlicht. Hintergrund der „Sex-Odyssee mit Happy End“ (Zitat Klappentext) ist eine Wette mit Freunden, auf einer Weltreise mit 80 Frauen zu schlafen. Der Inhalt des Werkes entspricht dem, was der Titel verspricht.