Nachdem es im vergangenen Winter für einige Wochen sehr laut um Thilo Mischke geworden war, blieb es lange still. Der Journalist war als neuer Moderator des ARD-Kulturmagazins „ttt“ angetreten, bis er im Dezember für ein 14 Jahre altes, sexistisches Buch kritisiert wurde. Die ARD trennte sich kurz darauf von ihm und kündigte eine „journalistische Aufarbeitung“ an. Mischke erklärte, er wolle sich „zu gegebener Zeit äußern“. Die nächsten zehn Monate passierte: nichts. Wie das bei einer Trennung eben so ist. Es steht viel Unausgesprochenes im Raum – bis es dann doch jemand ausspricht.