Nach dem Streit um alte Äußerungen in Büchern und Podcasts kommt es nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ nicht zu einem Engagement des Journalisten bei der bekanntesten Kultursendung Deutschlands. Zuletzt gab es auch innerhalb der „ttt“-Redaktionen Kritik an der Personalie.

Von Thore Rausch

Thilo Mischke wird nicht die Moderation des ARD-Kulturmagazins titel thesen temperamente (ttt) übernehmen. Dies teilten mehrere Quellen unabhängig voneinander der Süddeutschen Zeitung mit. Ein offizielles Statement der ARD stand Samstagmittag noch aus. In den vergangenen Tagen war vor allem in sozialen Medien Kritik an der Personalie laut geworden, zuletzt hatten mehr als zweihundert Menschen aus dem Kulturbereich erklärt, sie wollten mit Mischke als ttt-Moderator im Fall der Fälle nicht zusammenarbeiten.