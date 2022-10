Von Claudia Tieschky

Die Lauchzwiebeln kommen aus der Erde direkt auf den Scanner. Das sieht schon beim Drauflegen toll aus, und gescanntes Gemüse wird in Kaleidoskop-Brechung zu schön psychedelischen Bildern für das Serienintro. Ja, es gibt wenig, was man als Selbstversorger nicht auch kreativ in Angriff nehmen kann, das ist doch die Verheißung, wenn Städter aus der Großstadt aufs Land wollen und gärtnern, kochen, fermentieren. Was jetzt aber in der Arte-Webserie Theorie und Praxis von Lola Randl und Anke Stelling geboten wird, das hat noch eine andere Do-it-yourself-Dimension. Denn hier soll mitten in der ländlichen Uckermark eine Talkshow entstehen, und der Zuschauer nimmt sozusagen am Pflanzen, Ernten und Gären teil.