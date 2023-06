Can Dündar, ehemaliger Chefredakteur der türkischen Zeitung Cumhuriyet, eröffnet die Verleihung des Theodor-Wolff-Preises.

Bei der Vergabe des Theodor-Wolff-Preises hält Exil-Journalist Can Dündar eine bewegende Rede. Unter den Preisträgerinnen und Preisträgern sind auch zwei SZ-Redakteure.

Von Anna Ernst

Der Theodor-Wolff-Preis gilt als der wichtigste Preis für Journalistinnen und Journalisten der deutsche Presse. Unter den Nominierten für die die fünf Auszeichnungen, die vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) vergeben werden, waren in diesem Jahr auch vier Redakteurinnen und Redakteure der Süddeutschen Zeitung. Zwei von ihnen dürfen sich nun über den Preis freuen, der im Kulturzentrum "Radialsystem V" am Spree-Ufer in Berlin vergeben wurde.