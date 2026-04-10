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StreamingHighschool des Horrors

Lesezeit: 2 Min.

Sie können weder lesen noch schreiben, aber: „Wenn du glaubst, du bist schlauer als diese Mädchen, dann wirst du sterben“, sagt jemand über die Rich Kids der brutalen Theokratie von Gilead.
Sie können weder lesen noch schreiben, aber: „Wenn du glaubst, du bist schlauer als diese Mädchen, dann wirst du sterben“, sagt jemand über die Rich Kids der brutalen Theokratie von Gilead. Disney

„The Testaments“ ist die Fortsetzung der Dystopie-Serie „The Handmaid’s Tale“ und wirkt viel heller. Aber davon sollte man sich nicht täuschen lassen.

Von Kathleen Hildebrand

Die Mädchenschule, in der „The Testaments“ spielt, sieht aus wie ein feines englisches Internat. Der Rasen ist perfekt und leuchtet grün, die Klassenzimmer sind hell, und im Garten ertüchtigen sich die Schülerinnen mit Seilhüpfen. Die jüngeren tragen Rosa, die älteren, die vielleicht 16, 17 Jahre alt sind, tragen Violett. Sie werden „Plums“ genannt, „Pflaumen“, wie reife Früchte. Ab und zu läutet eine von ihnen die Glocke im Turm: Dann hat sie zum ersten Mal ihre Periode bekommen. Sie ist glücklich, wird gefeiert – und kurz darauf an einen hochrangigen Mittfünfziger verheiratet, einen „Kommandanten“ ihres theokratischen Staats, der sich eine junge, fruchtbare Ehefrau verdient hat.

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