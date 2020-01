The Sun

Das britische Boulevardblatt The Sun hat eine eigene Webseite für ein US-Publikum gestartet. Für the-sun.com produzieren etwa zwölf Mitarbeiter von New York aus eigene Inhalte und bereiten Beiträge des UK-Originals für Nordamerika auf, wie die Redaktion mitteilt. Am Donnerstag nach dem Start waren es dennoch die Nachrichten des britischen Königshauses, die auf der Webseite die Hauptrolle spielten.