Endlich zeigen Filme und Serien, wie Frauen auf die Welt, auf Männer und auf Sex schauen. Die Serie „The Other Bennet Sister“ über die übersehene Schwester aus „Stolz und Vorurteil“ ist das wunderbarste neue Beispiel für den weiblichen Blick.

Ein Nachmittag im Salon der Familie Gardiner, die Kinder sind dabei, es soll ein Gesellschaftsspiel geben, irgendwas mit Holzstäbchen und einem Ring, den man mit Stäben hin- und herwirft. Aber bevor es losgeht, zoomt die Kamera nochmal zärtlich auf Tom Hayward, Freund der Familie. Der krempelt sich fürs Spiel die Hemdärmel hoch, zum Vorschein kommt ein ansehnlicher Unterarm. Und Mary Bennet: guckt hin.