Von Carolin Gasteiger

Natürlich ist er cool, dieser Paul Marks. Wie er mit Vollgas über seine Ländereien heizt. Oder am Strand mit seinem Surfbrett auftaucht. Sogar einen Hund hat er. Was jedoch hinter der ganzen Lässigkeit und dem unkomplizierten Getue steckt, ist unklar. Hey, ich will euch nicht in euren Job reinreden, ich habe nicht mal einen Schulabschluss, ungefähr so versucht er die Belegschaft des Nachrichtensenders UBA für sich zu gewinnen, in den er bald investieren will.