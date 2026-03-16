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SerienFluchtpunkt Montana

Lesezeit: 3 Min.

Michelle Pfeiffer als Millionärswitwe und Beau Garrett als ihre Tochter probieren in der Serie „The Madison“ das einfache Leben aus.
Michelle Pfeiffer als Millionärswitwe und Beau Garrett als ihre Tochter probieren in der Serie „The Madison“ das einfache Leben aus. Emerson Miller /Paramount +

Seit „Yellowstone“ schürft Taylor Sheridan seine Ideen aus den konservativen Seelen und urtümlichen Landschaften der USA. Sein umständlich-deklamatorisches Drama „The Madison“ kann aber selbst Michelle Pfeiffer nicht retten.

Von Marie Schmidt

Der Serienmacher Taylor Sheridan hat mit der Cowboyshow „Yellowstone“ und all ihren Spin-offs seit 2018 den bisher größten Publikumserfolg des Streamingfernsehens überhaupt hingelegt. Es ging um Gewalt und Besitz, Blutsbande und Macht, das ganze Gebrodel in den Seelen des weißen Amerika. Es war ein brutaler Spaß. Jetzt kommt mit „The Madison“ sein neuestes Produkt heraus, und auch damit spricht Sheridan bestimmt die Gefühle des reaktionären Teils westlicher Gesellschaften an.

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