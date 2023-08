Von Milan Pavlovic

Es gibt begeisterte Streamer, die sich weigern, die Serie The Lincoln Lawyer zu gucken. Nicht etwa, weil die Titelfigur in dem gleichnamigen Kinofilm 2011 so blendend auf Matthew McConaughey zugeschnitten war. Oder weil der Protagonist in dieser Netflix-Adaption von Michael Connellys Krimis ein Mexikaner ist. Und auch nicht weil es noch eine Anwaltsserie ist, die in Los Angeles spielt. Sondern weil wenige Minuten mit dem Hauptdarsteller reichen, um sich an Momente mit einem der schrecklichsten Schurken der Film- und TV-Ära zu erinnern: Manuel García-Rulfo spielte in der TV-Serie Goliath 2018 eine Staffel lang unvergesslich Gabriel Ortega - einen höflichen Drogenzar, der begriffen hat, dass Säurebäder oder andere Morde im 21. Jahrhundert nicht mehr abschreckend genug sind. Er löst Probleme auf ganz andere Art.