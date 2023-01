Survival-Serie "The Last of Us" auf Sky

Auf Wanderschaft durch ein Amerika nach der Apokalypse: Szene aus der Serie "The Last of Us".

HBO hat das Videospiel "The Last of Us" als Serie adaptiert, mit spannenden Figuren, hochkarätig besetzt. Der erschreckendste Aspekt aber stammt aus der Wirklichkeit.

Von Tobias Kniebe

Noch furchterregender als die Zombies, Soldaten und Mördermarodeure in der postapokalyptischen Welt von The Last of Us ist jene Splatterszene aus der Wirklichkeit, die alles inspiriert hat. Sie stammt aus der BBC-Naturdoku "Planet Earth", man kann sie auf Youtube finden, und selbst Sir David Attenboroughs Erzählstimme mildert den Schrecken darin kaum.