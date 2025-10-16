Zum Hauptinhalt springen

Neue Serie „The Iris Affair“Kampf der KI

Lesezeit: 2 Min.

Für das wundervolle Italien hat Iris Nixon (Niamh Algar) auf ihrer dramatischen Reise wenig Zeit.
Für das wundervolle Italien hat Iris Nixon (Niamh Algar) auf ihrer dramatischen Reise wenig Zeit. (Foto: Matteo Graia/© Sky UK)

In der neuen Serie „The Iris Affair“ brennt eine Codebreakerin mit dem Schlüssel zu einem Supercomputer durch. Das ist aktionsgeladen, spannend – und zeitgemäß beängstigend.

Von Susan Vahabzadeh

Die Code-Spezialistin Iris Nixon (Niamh Algar) ist in ein ziemlich beängstigendes Schlamassel hineingestolpert. Cameron Beck (Tom Hollander) hat sie engagiert, um ihm bei der Aktivierung einer Super-Intelligenz namens Charlie zu helfen, von der er behauptet, sie werde die Rettung der Menschheit sein. Iris ist sich da bald nicht mehr so sicher: Was, wenn das Ding der Menschheit eher Untergang verheißt? Sie klaut das Notebook mit der Aktivierungssequenz und haut ab auf eine sehr malerische, aber auch recht brutale Hetzjagd durch Italien, wo sich Beck in einem High-Tech-Bunker verschanzt hat.

Zur SZ-Startseite

Autobiografie des WWW-Erfinders
:Die Anleitung zur Rettung des Internets

Tim Berners-Lee, der Erfinder des World Wide Web, hat seine Autobiografie geschrieben: „This Is for Everyone“ ist eine Erinnerung daran, dass das Netz nicht für die paar wenigen gedacht war, die es derzeit kontrollieren.

SZ PlusVon Andrian Kreye

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite