Die Code-Spezialistin Iris Nixon (Niamh Algar) ist in ein ziemlich beängstigendes Schlamassel hineingestolpert. Cameron Beck (Tom Hollander) hat sie engagiert, um ihm bei der Aktivierung einer Super-Intelligenz namens Charlie zu helfen, von der er behauptet, sie werde die Rettung der Menschheit sein. Iris ist sich da bald nicht mehr so sicher: Was, wenn das Ding der Menschheit eher Untergang verheißt? Sie klaut das Notebook mit der Aktivierungssequenz und haut ab auf eine sehr malerische, aber auch recht brutale Hetzjagd durch Italien, wo sich Beck in einem High-Tech-Bunker verschanzt hat.