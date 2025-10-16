Die Code-Spezialistin Iris Nixon (Niamh Algar) ist in ein ziemlich beängstigendes Schlamassel hineingestolpert. Cameron Beck (Tom Hollander) hat sie engagiert, um ihm bei der Aktivierung einer Super-Intelligenz namens Charlie zu helfen, von der er behauptet, sie werde die Rettung der Menschheit sein. Iris ist sich da bald nicht mehr so sicher: Was, wenn das Ding der Menschheit eher Untergang verheißt? Sie klaut das Notebook mit der Aktivierungssequenz und haut ab auf eine sehr malerische, aber auch recht brutale Hetzjagd durch Italien, wo sich Beck in einem High-Tech-Bunker verschanzt hat.
Neue Serie „The Iris Affair“Kampf der KI
Lesezeit: 2 Min.
In der neuen Serie „The Iris Affair“ brennt eine Codebreakerin mit dem Schlüssel zu einem Supercomputer durch. Das ist aktionsgeladen, spannend – und zeitgemäß beängstigend.
Von Susan Vahabzadeh
Autobiografie des WWW-Erfinders:Die Anleitung zur Rettung des Internets
Tim Berners-Lee, der Erfinder des World Wide Web, hat seine Autobiografie geschrieben: „This Is for Everyone“ ist eine Erinnerung daran, dass das Netz nicht für die paar wenigen gedacht war, die es derzeit kontrollieren.
Lesen Sie mehr zum Thema