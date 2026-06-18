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SerieMacht, Medien und Männerfreundschaft

Lesezeit: 2 Min.

Nick Davies (David Tennant) bittet Kollegin Amelia Hill (Cara Theobold) um Hilfe bei seiner Recherche.
Nick Davies (David Tennant) bittet Kollegin Amelia Hill (Cara Theobold) um Hilfe bei seiner Recherche. ITV

In „The Hack“ auf Arte geht es um den britischen Abhörskandal. Allerdings paart die Serie Presse-Ethik mit einem True-Crime-Fall. Und das ist zu viel.

Von Merle Zils

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Der Journalist Nick Davies und sein Chefredakteur sitzen im Büro der britischen Zeitung The Guardian, um sie rum gläserne Wände, überquellende Bücherregale und stapelnde Papierberge. Auf dem Tisch eine Flasche brauner Alkohol. Kurz zuvor ist Nicks Vater gestorben. Es ist dunkel, kühler Computer-Schein füllt den Raum.  Er atmet prustend aus, seine Stimme ist leise und rau: „Bin müde ...ich glaub wir sollten wissen, wann wir genug haben“ und „Ich kann nicht mehr.“

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