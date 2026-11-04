Als Amanda Seyfried kürzlich auf einem roten Teppich gefragt wurde, was sie sagen würde, wenn die echte Elizabeth Holmes nach ihrer Haftstrafe mit ihr einen Kaffee trinken wolle, sah man die Schauspielerin stotternd, fast schon verängstigt den Kopf schütteln. Wörtlich brachte sie nur Folgendes raus: „Ich glaube, jeder macht Dinge durch ... ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht ...“ Was für eine Reaktion, wenn man weiß, dass Seyfrieds Interpretation der verurteilten Biotech-Betrügerin in der Serie „The Dropout“ inzwischen fast so legendär ist wie Elizabeth Holmes selbst.