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SerieKomischer als die Realität

Lesezeit: 2 Min.

Schwarzer Rollkragenpulli, roter Lippenstift, leicht zerzaustes blondes Haar: Amanda Seyfried als Elizabeth Holmes.
Schwarzer Rollkragenpulli, roter Lippenstift, leicht zerzaustes blondes Haar: Amanda Seyfried als Elizabeth Holmes.
Foto: imago images/Picturelux

„You Can See Everything“, der absolute Hype-Film über die Silicon-Valley-Betrügerin Elizabeth Holmes, ist erst in einem Monat in Deutschland zu sehen. Bis dahin könnte man die Serie „The Dropout“ nachholen.

Von Aurelie von Blazekovic

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Als Amanda Seyfried kürzlich auf einem roten Teppich gefragt wurde, was sie sagen würde, wenn die echte Elizabeth Holmes nach ihrer Haftstrafe mit ihr einen Kaffee trinken wolle, sah man die Schauspielerin stotternd, fast schon verängstigt den Kopf schütteln. Wörtlich brachte sie nur Folgendes raus: „Ich glaube, jeder macht Dinge durch ... ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht ...“ Was für eine Reaktion, wenn man weiß, dass Seyfrieds Interpretation der verurteilten Biotech-Betrügerin in der Serie „The Dropout“ inzwischen fast so legendär ist wie Elizabeth Holmes selbst.

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