"The Consultant" auf Amazon Prime:Rette sich, wer kann

Christoph Waltz brilliert in der Rolle eines Unternehmensberaters in der neuen Amazon-Prime-Serie "The Consultant" - einem Lehrstück über moderne Ausbeutung in acht Teilen.

Von Willi Winkler

Eines Morgens steht er da mit Aktentasche und im unauffälligen Anzug, grau und unscheinbar, ein Buchhalter vom Scheitel bis zur Sohle, der "Consultant". Er wird "CompWare" übernehmen, eine Firma, die Computerspiele erfindet und vertreibt, aber in letzter Zeit in finanzielle Turbulenzen geraten ist. Der Unternehmensberater stellt sich mit dem ungewöhnlichen Namen Regus Patoff vor und auch sonst wirkt er denkbar fremd in der kalifornischen Hipster- und Wohlfühlwelt der Spieleentwickler. Was die da machen versteht er nicht, es interessiert ihn auch nicht, alles Kinderkram. Er ist alles andere als nahbar und besteht auf steilste Hierarchie, nimmt keine Rücksicht auf krankheitsbedingte Abwesenheit oder psychische Probleme, verlangt Arbeit auch am Wochenende und manchmal sogar schon vor Sonnenaufgang. Bei ihm ist es vorbei mit dem Lotterleben: Wer nach einem Videocall nicht binnen einer Stunde aus dem Home-Office in der Zentrale eintrudelt, ist gefeuert. Eine Frau im Rollstuhl, die ein paar Sekunden zu spät dran ist, sperrt er aus.