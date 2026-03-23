Niemand ist so angestrengt locker wie Valerie Cherish. Sie steht in New York vor einem Plakat mit ihrem Gesicht, das dafür wirbt, dass sie jetzt als Star im Musical „Chicago!“ zu sehen ist. Valerie tritt daneben, schaut in die Kamera eines Smartphones und lacht das aufgesetzteste spontane Lachen, das man sich vorstellen kann. „Guckt mal, ich bin jetzt am Broadway!“, ruft sie mit sich überschlagender Stimme und wirft beim Wort „Broadway“ beide Arme in die Höhe, was nach überschwänglicher Begeisterung aussehen soll, aber nur den Effekt einer tragikomischen Choreografie hat. Es gebe sogar noch Tickets für ihre Premiere, jubelt sie, und für eine halbe Sekunde zuckt über ihr strahlendes Gesicht eine Ahnung, dass das ja nicht nur eine gute Nachricht ist.