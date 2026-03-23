Zum Hauptinhalt springen

SerieEin Glück, sie ist zurück

Lesezeit: 4 Min.

Aus der Zeit gefallen und dennoch liebenswert: Lisa Kudrow (mit Damian Young) in „The Comeback“.
Aus der Zeit gefallen und dennoch liebenswert: Lisa Kudrow (mit Damian Young) in „The Comeback“. Erin Simkin/HBO

Wenn man eh schon nicht authentisch ist, überlebt man auch in einer KI-generierten Sitcom, oder? Lisa Kudrow glänzt in der dritten Staffel von „The Comeback“ wieder als sehr verspannte Schauspielerin in einer Medienwelt voller Zumutungen.

Von Stefan Niggemeier

Niemand ist so angestrengt locker wie Valerie Cherish. Sie steht in New York vor einem Plakat mit ihrem Gesicht, das dafür wirbt, dass sie jetzt als Star im Musical „Chicago!“ zu sehen ist. Valerie tritt daneben, schaut in die Kamera eines Smartphones und lacht das aufgesetzteste spontane Lachen, das man sich vorstellen kann. „Guckt mal, ich bin jetzt am Broadway!“, ruft sie mit sich überschlagender Stimme und wirft beim Wort „Broadway“ beide Arme in die Höhe, was nach überschwänglicher Begeisterung aussehen soll, aber nur den Effekt einer tragikomischen Choreografie hat. Es gebe sogar noch Tickets für ihre Premiere, jubelt sie, und für eine halbe Sekunde zuckt über ihr strahlendes Gesicht eine Ahnung, dass das ja nicht nur eine gute Nachricht ist.

Zur SZ-Startseite

Krankenhausserien
:Jeder ist verwundbar

Die Serie „The Pitt“ ist das Beste, was das Streaming derzeit zu bieten hat. Und dann ist noch die Klinik-Comedy „Scrubs“ zurück. Über die Notaufnahme als Bühne der Gegenwart.

SZ PlusVon Friederike Zoe Grasshoff

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite