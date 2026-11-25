Ein Druck auf dem Herzen, das Gefühl zu schweben. Teresa von Ávila, die spanische Heilige, schreibt in ihrer Autobiografie, ein Engel habe ihr wohl einen glühenden Pfeil ins Herz gestoßen. Das klingt erst mal sehr mystisch, ist aber, bis auf den Engel und den Pfeil, auch ungefähr das, was einer sagt, wenn man ihn fragt, ob das Ecstasy-Teil schon reinhaut. In der Netflix-Serie „The Body“ liegen diese beiden Zustände jedenfalls so nah beieinander, dass ständig jemand beim Beten Nasenbluten kriegt. Vom Koks natürlich, aber man weiß ja nie.