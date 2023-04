Gabrielle Dennis (als Cass) und Crystal Fox in der Serie "The Big Door Prize".

Die Serie "The Big Door Prize" stellt die großen Fragen des Lebens. Auf geheimnisvolle Weise taucht in der Kleinstadt Deerfield eine Maschine auf, die den Leuten ihr angebliches Potenzial verrät.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es sind die Fragen, die sich wohl jeder irgendwann mal stellt im Leben: Bin ich wirklich, wer ich sein soll, also die allerbeste Version meiner selbst - oder bin ich irgendwann falsch abgebogen? Könnte ich das ändern, einfach so und jederzeit? Werde ich dann glücklicher? Darum geht es in der Apple-TV-Serie The Big Door Prize, und eines vorneweg: Es kann passieren, dass man nach der ersten Folge nicht mehr aufhört, über diese Fragen und sich selbst nachzudenken.