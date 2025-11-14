Ein gruseliger Nachbar und viele Tote: „The Beast in Me“ mit Claire Danes hätte alles, was eine gute Thriller-Serie braucht. Und schießt dann doch übers Ziel hinaus.

Was ist am schlimmsten an dem neuen Nachbarn? Die kampfbereiten Hunde, die penetrante Alarmanlage oder der Verdacht, er habe vor Jahren seine Ehefrau ermordet? Als der Immobilien-Mogul Nile Jarvis plötzlich in ihrer direkten Nachbarschaft auftaucht, sieht sich Aggie Wiggs mit genau dieser Frage konfrontiert.