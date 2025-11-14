Was ist am schlimmsten an dem neuen Nachbarn? Die kampfbereiten Hunde, die penetrante Alarmanlage oder der Verdacht, er habe vor Jahren seine Ehefrau ermordet? Als der Immobilien-Mogul Nile Jarvis plötzlich in ihrer direkten Nachbarschaft auftaucht, sieht sich Aggie Wiggs mit genau dieser Frage konfrontiert.
Netflix-SerieIst hier jemand frei von Mordlust?
Lesezeit: 2 Min.
Ein gruseliger Nachbar und viele Tote: „The Beast in Me“ mit Claire Danes hätte alles, was eine gute Thriller-Serie braucht. Und schießt dann doch übers Ziel hinaus.
Von Jonas Bernauer
