„The Bear“ ist zurück. Auch in der vierten Staffel kämpft die Crew des Lokals um dessen Bestehen. Vor allem aber will hier jeder auf einmal ein besserer Mensch werden. Irritierend.

Von Carolin Gasteiger

Wenn mal wieder alles drunter und drüber geht und man selbst einen Tiefpunkt erreicht hat, hilft oft ein bisschen Abstand. Am Ende der dritten Staffel von „The Bear“ musste die Crew des gleichnamigen Lokals eine üble, existenzgefährdende Restaurantkritik in der Chicago Tribune verkraften. Und so verwundert es wenig, dass die vierte Staffel mit einer Rückblende beginnt, mit der Erinnerung an bessere Zeiten.