In Russland feierten sie den Telegram-Gründer Pawel Durow 2018 schon als Heiligen, hier bei einer Demonstration in Moskau. In Deutschland schwanken diejenigen, die bisher vergeblich bei dem Dienst Gesetze durchsetzen wollen, zwischen Zorn und Respekt.

(Foto: Mikhail Tereshchenko/imago/ITAR-TASS)