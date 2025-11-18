Zum Hauptinhalt springen

Wolfram Weimer80 000 Euro für das „Montblanc“-Paket

Lesezeit: 4 Min.

Wirbt das Unternehmen von Wolfram Weimer (r.) damit, Einfluss auf Spitzenpolitiker nehmen zu können? „Bundeskanzler Merz muss jetzt Verantwortung übernehmen“, fordern Experten.
Wirbt das Unternehmen von Wolfram Weimer (r.) damit, Einfluss auf Spitzenpolitiker nehmen zu können? „Bundeskanzler Merz muss jetzt Verantwortung übernehmen“, fordern Experten. (Foto: Imago/STAR-MEDIA)

Die Weimer Media Group des Kulturministers bewirbt ihren jährlichen Gipfel mit möglichem „Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger“. Über eine heikle Angelegenheit.

Von Jörg Häntzschel und Meike Schreiber, München, Berlin

Am Tegernsee gibt es immer etwas zu feiern. Doch wenn die Weimer Media Group (WMG) jedes Frühjahr auf Gut Kaltenbrunn am Nordufer den Ludwig-Erhard-Gipfel veranstaltet, ist die Stimmung besonders prächtig. Im früheren Rinderstall des riesigen Vierseithofs aus dem 15. Jahrhundert, der erst der Kirche gehörte, dann den Wittelsbachern und jetzt dem Münchner Gastromonarchen Michael Käfer, kommen Politiker, CEOs und Leute, die es gerne wären, für drei Tage zusammen, zur „Premium-Vernetzung“, wie es die WMG beschreibt.

