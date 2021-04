Teddy Teclebrhan bei "LOL: Last One Laughing"

"Ich mag den Geräusch, den du machsch, wenn du dein' Schnauze hälsch": Teddy Teclebrhan ist Teil von "LOL: Last One Laughing"

Teddy Teclebrhan ist nach allem, was man über Comedy so zu wissen glaubt, nicht witzig. Warum, zum Teufel, bringt er einen dann so zum Lachen?

Von Jakob Biazza

Vielleicht muss man nochmal versuchen, dem Ganzen über die Musik beizukommen. Der Frage, was dieser Teddy Teclebrhan nun eigentlich ist: Dauerironiker? Großanomalie? Gesamtkunstwerk? Genie? Doch wahnsinnig? In der Musik, so sagen das zumindest die, die Musik mögen, und wer mag Musik denn bitte nicht, sind die Menschen immer noch am ehrlichsten. Wenn eine singt - professionell, Dusche, sieben Bier: egal -, kehrt das immer etwas aus ihrem Innersten hervor. Und wie einer tanzt zeigt doch, was er zu verbergen hat.