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Zum Tod von Ted TurnerEr machte uns zu Zeugen

Lesezeit: 3 Min.

Ted Turner sitzt 1982 an seinem Schreibtisch im CNN Center.
Ted Turner sitzt 1982 an seinem Schreibtisch im CNN Center. Nancy Mangiafico/Atlanta Journal-Constitution/AP/dpa

Der CNN-Gründer Ted Turner machte aus Nachrichten Unterhaltung, übertrug den Krieg live und prägte so das moderne Fernsehzeitalter wie wenige andere. Nun ist er mit 87 Jahren gestorben.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Auf dem Höhepunkt seiner Macht, in den Neunzigerjahren, dachte Ted Turner darüber nach, US-Präsident zu werden. Seine damalige Frau, Hollywoodstar Jane Fonda, war dagegen. Also verzichtete er auf eine Kandidatur, so erzählte er es später einmal.

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