Auf dem Höhepunkt seiner Macht, in den Neunzigerjahren, dachte Ted Turner darüber nach, US-Präsident zu werden. Seine damalige Frau, Hollywoodstar Jane Fonda, war dagegen. Also verzichtete er auf eine Kandidatur, so erzählte er es später einmal.
Zum Tod von Ted TurnerEr machte uns zu Zeugen
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Der CNN-Gründer Ted Turner machte aus Nachrichten Unterhaltung, übertrug den Krieg live und prägte so das moderne Fernsehzeitalter wie wenige andere. Nun ist er mit 87 Jahren gestorben.
Von Ann-Kathrin Nezik, New York
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