Auf dem Höhepunkt seiner Macht, in den Neunzigerjahren, dachte Ted Turner darüber nach, US-Präsident zu werden. Seine damalige Frau, Hollywoodstar Jane Fonda, war dagegen. Also verzichtete er auf eine Kandidatur, so erzählte er es später einmal.
Zum Tod von Ted TurnerDer Maverick
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CNN-Gründer Ted Turner machte aus Nachrichten Unterhaltung. Sein Sender übertrug den Prozess gegen O. J. Simpson live, ebenso die Operation „Desert Storm“ im Irak. Verbiegen ließ sich der Medienunternehmer dabei nie. Nun ist er mit 87 Jahren gestorben.
Von Ann-Kathrin Nezik, New York
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