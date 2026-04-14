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TchiboAmore für alle

Lesezeit: 3 Min.

Wollen Sie sich Ihr Schlafzimmer so einrichten? Dann ab zu Tchibo.
Wollen Sie sich Ihr Schlafzimmer so einrichten? Dann ab zu Tchibo. Tchibo

Pink-rote Streifen, geschwungene Spiegel: Die Trendscouts von Tchibo haben die verrücktesten Produktideen – und neuerdings das Dekor, das bei Influencerinnen zu sehen war. Vor Jahren.

Von Charlotte Theile

Es war der Interior-Trend der letzten Jahre. Während die Welt grauer und gefährlicher wurde, wurde es in den Schlafzimmern grell bunt.

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Influencerin ist ein Beruf für Powerfrauen: Sie zeigen perfekte Bilder aus ihrem wunderbaren Leben in den sozialen Medien. Ein aktuelles Genre der Unterhaltungsliteratur weiß von Tragödien hinter den Kulissen.

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