Es war der Interior-Trend der letzten Jahre. Während die Welt grauer und gefährlicher wurde, wurde es in den Schlafzimmern grell bunt.
TchiboAmore für alle
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Pink-rote Streifen, geschwungene Spiegel: Die Trendscouts von Tchibo haben die verrücktesten Produktideen – und neuerdings das Dekor, das bei Influencerinnen zu sehen war. Vor Jahren.
Von Charlotte Theile
Influencer:Macht das glücklich?
Influencerin ist ein Beruf für Powerfrauen: Sie zeigen perfekte Bilder aus ihrem wunderbaren Leben in den sozialen Medien. Ein aktuelles Genre der Unterhaltungsliteratur weiß von Tragödien hinter den Kulissen.
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