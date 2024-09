„die tageszeitung“ wird ab Oktober 2025 nur noch in Form der samstags erscheinenden „wochentaz“ gedruckt erhältlich sein.

Von Harald Hordych

Die in Berlin erscheinende die tageszeitung (taz) hat ihre Ankündigung aus dem Jahr 2021 wahr gemacht und auf ihrer Homepage bekannt gegeben, dass am 17. Oktober 2025 zum letzten Mal eine gedruckte Werktagsausgabe erscheinen wird. Danach wird die taz von Montag bis Freitag ausschließlich digital erscheinen. Das vollständige Ende der taz in Print geht mit dieser Entscheidung gleichwohl nicht einher, das überregional erscheinende Blatt wird nicht zur Gänze aus den Ständern der Kioske und Supermärkte verschwinden: Die wochentaz, die aus der Wochenend-Ausgabe hervorgegangen ist, soll weiter als Printausgabe bundesweit erhältlich sein.