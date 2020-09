Interview von Philipp Bovermann und Verena Mayer

Die neuen taz-Chefredakteurinnen Ulrike Winkelmann, 49, und Barbara Junge, 52, bitten zum Gespräch in einen großen Raum mit vielen Computern, in dem sonst die Produktentwickler arbeiten, das "Zukunftslabor". Doch erst geht es um das, was hinter ihnen liegt: Die im Juni erschienene taz-Kolumne "All cops are berufsunfähig" von Hengameh Yaghoobifarah, in der Polizisten in die Nähe von Müll gerückt wurden, sorgt noch immer für Schlagzeilen.