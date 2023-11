"Das ist meine erste Festanstellung, mein erster richtiger Job": Taylor Tomlinson, 30, wird in der "Late Show" von Stephen Colbert vorgestellt.

Moderatorin Taylor Tomlinson übernimmt die Late-Night-Show "After Midnight". Was für eine fantastische Besetzung.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Das Durchschnittsalter von Late-Night-Moderatoren, Jimmy Kimmel, Seth Meyers, Jimmy Fallon und Stephen Colbert, liegt bei 53 Jahren, es ist also eine kleine Sensation, dass Taylor Tomlinson von Anfang 2024 an Moderatorin der Late-Night-Sendung After Midnight auf CBS sein wird. Vor allem aber ist die Personalie eine Sensation, weil Tomlinson offensichtlich für diesen Job geboren wurde.