Hailey Bieber auf der Bühne mit der „New York Times“ und Taylor Swift in der Darstellung der „Vanity Fair“: Warum beide Aufreger Symptom einer Medienwelt sind, in der kritischer Journalismus kaum mehr vorkommt.

Etwas ist durcheinander geraten. Nicht erst in dieser Woche, und doch ziehen zwei popkulturelle Medienereignisse gerade Diskussionen nach sich, die zur Frage führen, was genau es ist, das immer wieder so clasht, wenn Social Media und traditioneller Journalismus sich berühren.