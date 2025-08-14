Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben: Taylor Swift hat ihr neues Album angekündigt. Im Podcast ihres Freundes. Die etwa vier Millionen Artikel darüber liefern aber noch mehr spannende Nicht-News.

Von Bernhard Heckler

Taylor Swift ist, das kann man sagen, eine ziemlich bekannte Sängerin. Schon vor zehn Jahren schrieb der Kabarettist ohne Kompass, Dieter Nuhr, (aktuelles Buch: „Wohin?“) über sie bei Facebook: „Mist! Taylor Swift hat 50-Mio-Follower-Marke VOR mir geknackt. Habe verloren. Macht nix. Man muss mit Niederlagen leben.“ Er vielleicht. Taylor Swift dagegen muss das nicht, weil sie einfach nie verliert. Alles, was sie anfasst, wird zu Platin. Außer zum Glück ihr Freund, der American-Football-Spieler Travis Kelce, ebenfalls eher ein Siegertyp.