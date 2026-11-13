Das Magazin „Bunte“ druckt ein „Exklusiv-Interview“ mit Taylor Swift ab. Die Antworten decken sich allerdings im Wortlaut mit einem öffentlichen Gespräch der Sängerin. Der Verlag nennt den Fall „etwas komplexer“.

„Man muss lernen loszulassen“, soll Taylor Swift (hier bei der Gala zur Aufnahme in die Songwriters Hall of Fame) der Bunten gesagt haben.

Auf dem Cover der aktuellen Ausgabe des Magazins Bunte, Nr. 47, erschienen am vergangenen Donnerstag, herrscht Yellow-Press-Alltag: Zu Palina Rojinski verkündet man das „Liebes-Aus mit ihrem Musiker“. Angelina Jolies Tochter „spricht ganz offen über ihre Essstörung“. Der Unternehmer Carsten Maschmeyer, noch verheiratet mit der Schauspielerin Veronica Ferres, ist „Hand in Hand mit Playboy-Model“ zu sehen, und Ilse Aigner, also „Unsere erste Bundespräsidentin“ zeigt sich, ausweislich der Cover-Zeile, „ganz privat“. Wer auf der Titelseite fehlt, ist Taylor Swift.