Tessa Ott (Carol Schuler, re.) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) wollen herausfinden, wer der Tote war, bevor er sich in eine Art Kunstfigur verwandelte.

In diesem Fall aus Zürich werden Augäpfel tätowiert und Klischees gegen die Kunstwelt gestreut. Trotzdem bleiben die Schweizerinnen das vielversprechendste "Tatort"-Team.

Von Claudia Tieschky

Krimis gehen für ihre Story über Leichen, wobei die Leiche selber selten eine bedeutende Rolle spielt. Sie wird aufgefunden und liegt vielleicht später noch in der Pathologie und kann sich nicht wehren, wenn die Ermittler schlaumeiern. Der Zürich-Tatort macht es diesmal anders, die Leiche bekommt die volle Inszenierung. Sie hängt in Plastikfolie eingewickelt an Ketten von der Decke einer alten Halle. Und glotzt.

In ihrem dritten Fall geraten die Züricher Ermittlerinnen Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Ott (Carol Schuler) an die international gehypte Künstlerin Kyomi, die junge labile Menschen kahlschert, ihre Gesichter und Augäpfel tätowiert und als Guru mit ihren "Objekten" in einer Kommune lebt. "Manchmal passt das Gesicht nicht mehr zu der Person, die man geworden ist", sagt Kyomi und das bringt im Innenleben von Ott etwas zum Klingen - die Ermittlerin hat sich radikal, wenn noch nicht ganz erfolgreich von ihrer großbürgerlichen Herkunft losgesagt. "Wenn ich mich nicht mehr im Spiegel erkenne, befreit mich das dann von mir selbst?", zweifelt sie, und Grandjean kürzt hier mal ab: "Wenn Sie sich im Spiegel nicht mehr erkennen, brauchen Sie eine Brille."

"Schattenkinder" ist ein klassischer Whodunit, der in seiner Drastik gern ein Schocker sein möchte. Außerdem werden gleich mehrere Motivebenen eingezogen: Nicht nur Kyomi verwandelt Körper, sondern auch der Schönheitschirurg Gessner - dessen Sohn Cosmo tot, präpariert und gesichtstätowiert von der Decke hing. Cosmo war als Kind Opfer sexueller Gewalt. Andererseits hat das, was Kyomi, bedrängt von einem gierigen Galeristen, mit den Körpern ihrer "Objekte" tut, den Beigeschmack von Missbrauch. "Das ist also Ihre Kunst?", ruft Grandjean. Furcht vor Beifall für sonderflache Klischees gegen die Kunstwelt hat man hier keine.

Detailansicht öffnen Kyomi und ihre "Objekte" nehmen Abschied von Cosmo. (Foto: Sava Hlavacek/ARD Degeto/SRF)

Der dritte Fall des Zürich-Teams von Christine Repond, Regie, und den Autorinnen Stefanie Veith und Nina Vukovic ist bildstark erzählt und auf der abstrakten Ebene schlüssig. Emotional nahe kommt man den Figuren dieses modernen Schauermärchens aber nicht.

Grandjean und Ott aber bleiben das derzeit vielversprechendste Tatort-Team. Sie sind empathisch, reden nicht wahnsinnig viel, sehen gelegentlich ihre Männer, leben normal melancholische Leben; inzwischen deutet sich an, was ihre große Erzählung sein könnte: das Sittengemälde der kalten, reichen Stadt, deren Kinder Befreiung suchen.

Das Erste, Sonntag, 20.15 Uhr.