Bald 15 Jahre ist es nun her, dass dem einsamen Wiener Mordermittler Major Moritz Eisner eine Kollegin namens Bibi Fellner zur Seite gestellt wurde, was sich als fulminanter Glücksfall erweisen sollte. Denn so entstand das Fernseh-Traumpaar Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer.