Von Claudia Tieschky

Sie wollte ihn ja immer vor den schlimmsten Dummheiten bewahren, aber nie gab es Zweifel, dass sie auf seiner Seite stand: Dagmar Manzel und Fabian Hinrichs - also Paula Ringelhahn und Felix Voss. Es waren stille, starke Szenen im letzten Franken-Tatort "Hochamt für Toni", in denen Ringelhahn auftauchte in dem Dorf, in dem sich Voss in Ermittlungen verbissen hatte, die auch sein eigenes Gefühlsleben betrafen. Wie gut, dass sie aufpasste, mit diesem diskreten Abstand.